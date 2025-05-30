النفطي يشارك غدا في القاهرة في اجتماع تشاوري حول ليبيا بحضور نظيريه المصري والجزائري

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الجمعة، ان الوزير محمد علي النفطي، سيشارك غدا السبت في اجتماع تشاوري تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة حول مستجدّات الأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة والجهود المبذولة من قبل دول الجوار.

وذكرت الوزارة في بلاغها ان مشاركة النفطي في الاجتماع الى جانب نظرائه من مصر والجزائر يستند » الى الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع تونس بليبيا وإلى موقف تونس الثابت الداعم لتطلعات الشعب الليبي الشقيق في أن ينعم بحقه في الأمن والاستقرار والنماء »،حسب نص البلاغ.

وسيُعنى الاجتماع باستعراض آخر مستجدّات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة من قبل دول الجوار تونس ومصر والجزائر، وبعثة منظمة الأمم المتحدة بليبيا، من أجل مواصلة دعم وتشجيع الحوار الليبي-الليبي، وبحث السُبل الكفيلة بالدفع نحو حلّ سياسي توافقي بين الأشقاء الليبيين، بما يعزّز ركائز الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا برعاية ومساندة من منظمة الأمم المتحدة.

ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أحمد عطّاف.

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