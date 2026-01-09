النفطي يشارك في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

يُشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، في الدورة الاستثنائية (22) لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث تطورات الأوضاع في جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك يوم 10 جانفي 2026 بجدّة.

وسيبحث الاجتماع مستجدّات الوضع في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، إثر اعتراف الكيان الصهيوني بإقليم ما يُسمّى « أرض الصومال » كدولة مستقلة، واستمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الشقيق ومخططات الضمّ والتهجير من أرضه.

كما سيُجري الوزير، على هامش هذا الاجتماع، لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول الإسلامية للنظر في علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المُتاحة لتطويرها، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كلمات البحث :النفطي;منظمة التعاون الإسلامي;وزراء خارجية