النفطي يلتقي في نيويورك وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة المكلّف بعمليّات السلام

أجرى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، بتاريخ 24 سبتمبر 2025، لقاء مع Jean-Pierre Lacroix ، وكيل الأمين العام للأمم المتّحدة المكلّف بعمليّات السلام، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة 80 للجمعيّة العامة للأمم المتّحدة بنيويورك.

وخلال اللقاء، ذكّر الوزير بإسهامات تونس في عمليات حفظ السلام منذ ستينات القرن الماضي، مشيرا إلى التزام بلادنا الثابت بخدمة السلم والأمن الدوليين، ومؤكدا حرص تونس على مزيد تطوير علاقاتها مع منظمة الأمم المتّحدة وضمان تجهيز حفظة السلام التونسيين بأعلى مستويات التدريب والكفاءة لمجابهة مختلف التحديات.

كما أشار إلى أن اللقاء يتنزل في اطار متابعة مخرجات المؤتمر الدولي حول « دور القوات المسلحة في حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام » الذي انعقد بتونس يومي 10 و11 جويلية 2025.

من جهته أعرب المسؤول الأممي عن تقديره للمستوى المتميز للقدرات المهنية للوحدات العسكريّة والأمنية التونسية، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة لمزيد التباحث حول تدعيم مشاركة تونس في عمليات السلام، وتشجيعها على الاستمرار في المساهمة الفاعلة في حفظ السلم والأمن الدولي. وأكد حرص المصالح المختصة في منظمة الأمم المتّحدة على تفعيل نتائج اجتماع تونس خاصة فيما يتصل بالرقمنة والتكوين.

كلمات البحث :الأمم المتحدة;السلام;النفطي;نيويورك