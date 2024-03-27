النهضة: الأحكام الصادرة في قضية بلعيد أدلة براءة لنا

أكدت حركة النهضة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، اثر صدور الأحكام في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، أن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع المتمثلة في إستهداف طرف سياسي ظلما وعدوانا وكذبا وبهتانا.

وشددت النهضة على أن صدور الأحكام في قضية الاغتيال ينبغي أن يُنهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الإعتبار لمن طالته الإتهامات السياسية الباطلة والقاتلة وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي .

كما دعت الحركة إلى فتح صفحة المصالحات الكبرى والأعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية، مبرزة بأن بلادنا أحوج من أي وقت مضى إلى إنهاء العبث والخداع والتلاعب بمصالحها العليا عبر التضليل والتلاعب بالحقيقة.

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