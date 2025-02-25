النهضة: تدهور خطير للحالة الصحية لعبد الحميد الجلاصي

أعلنت حركة النهضة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن الحالة الصحية للموقوف عبد الحميد الجلاصي، شهدت تدهورا خطيرا، وأنّ حياته مهدّدة نتيجة تفاقم معاناته من مرض السرطان وحاجته الملحة للعناية والعلاج وهو القابع وراء القضبان منذ أكثر من سنتين.

كما حمّلت حركة النهضة، السلطة المسؤولية بخصوص الوضع الصحي لعبد الحميد الجلاصي وكل ما يمكن أن ينجر عن تدهور حالته وعدم تمكينه من العناية والعلاج المطلوبين .

ودعت الحركة إلى إطلاق سراح الجلاصي وإطلاق سراح كل الموقوفين ووضع حد لما يتعرضون له من تعدٍّ على حرياتهم وانتهاك لحقوقهم، وفق بلاغ الحركة.

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