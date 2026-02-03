النهضة تستنكر الأحكام الصادرة في حق عدد من قياداتها وآخرين في قضية ما يعرف بالتآمر 2

استنكرت حركة النهضة، اليوم الثلاثاء، الأحكام الاستئنافية وكذلك الإبتدائيّة في حق عدد من قياداتها وآخرين في قضية ما يعرف بالتآمر 2 والتي صدرت فيها أحكام تراوحت بين 3 سنوات و35 سنة سجنا، مذكّرة في بيان لها ب »رفض رئيسها راشد الغنوشي المحال فيها حضور جلساتها ابتدائيا واستئنافيا مثل غيرها من القضايا الأخرى لاعتباره المحاكمة عن بعد فيها ضرب لحق الدفاع « .

وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين الثلاثاء أحكاما تراوحت بين 3 سنوات و35 سنة سجنا في ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة 2وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء .

و قضت الدائرة ، وفق ذات المصدر ، بسجن راشد الغنوشي مدة 20 عاما وبمثلها لكمال البدوي ( كانا محكومين ب14 سنة سجنا ابتدائيا ) و بسجن كل من ريان الحمزاوي بثلاثة اعوام (12 سنة ابتدائيا) عام) ، ومحرز الزواري، وعبد الكريم العبيدي بسبعة اعوام ( 12 سنة ابتدائيا ) و فتحي البلدي وسمير الحناشي مدة 15 عاما (كانا محكومين ب 12) مع وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الادارية مدة خمسة (05) اعوام بداية من تاريخ قضاء العقوبة او انقضائها عدا ريان الحمزاوي فالنزول بالمراقبة الادارية الي عامين اثنين، كما تم اقرار الحكم بعدم سماع الدعوى في خصوص المتهم المحال بحالة سراح رضا العياري .

أما بخصوص المتهمين المحالين بحالة فرار على غرار معاذ الخريجي و نادية عكاشة وشهرزاد عكاشة وكمال الڨيزاني، ولطفي زيتون وماهر زيد ومصطفى خذر وعادل الدعداع، ورفيق بوشلاكة وعبد القادر بن فرحات فقد قضت المحكمة غيابيا بسجنهم مدة 35 عاما مع النفاذ العاجل مع وضعهم تحت المراقبة الادارية لمدة خمسة أعوام.

ووجهت إلى المتهمين تهم تعلّقت بتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض بأيّ وسيلة كانت على ارتكاب جريمة قتل شخص وإحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف وتكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي.

كما تعلقت بهم تهم محاولة الإعداد المقصود منه تبديل هيئة الدولة والعزم المقترن بعمل تحضيري واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب شخص ومجموعة من الأشخاص، قصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب البلاد وخارجها، وفق ما اكده مصدر مطلع.

