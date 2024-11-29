النيابة العسكرية بصفاقس تأذن بفتح بحث تحقيقي ضد ثامر بديدة من أجل ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة

أذنت النيابة العسكرية بصفاقس، بفتح بحث تحقيقي ضد عون السجون السابق ثامر بديدة (المقيم بالخارج)، وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل « محاولة المس من سلامة التراب التونسي بواسطة الكتابة، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والمس من كرامة الجيش الوطني »، وفق ما أفادت به وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري.

وأضافت وكالة الدولة العامة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنه تم فتح البحث التحقيقي من أجل تعمّد الشخص المذكور « استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لترويج ونشر أخبار منسوبة كذبا للغير، بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني، وتعمّد استعمال أنظمة معلومات لنشر أخبار مصطنعة تتضمن نسبة أمور غير حقيقية، بهدف التشهير وتشويه سمعة موظّف عمومي ».

وأوضحت أنّه تقرر فتح هذا البحث التحقيقي، على إثر الزيارة الميدانية التي أداها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى المستشفى العسكري الميداني بمعتمدية بئر علي بن خليفة من ولاية صفاقس.

يذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعّد، كان تحوّل أول أمس الأربعاء إلى مدينة بئر علي بن خليفة، أين زار المستشفى الميداني الذي أذن بتركيزه في انتظار الانتهاء من أشغال إصلاح المستشفى بالمدينة المذكورة، بالاضافة الى زيارة المستشفى العسكري بصفاقس، أين اطلع على الجناح الذي أذن بتخصيصه مؤقتا لاحتضان عدد من المرضى المقيمين في مستشفى الهادي شاكر نظرا الى أن جزءا منه أصبح متداعيا للسقوط.

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