النّائب عبد العزيز الشعباني يُعلن استقالته من البرلمان

أعلن النائب عن كتلة صوت الجمهورية بدائرة القصرين الجنوبية عبد العزيز الشعباني، في تدوينة على صفحته بالفيسبوك اليوم الخميس، عن استقالته من مجلس نواب الشعب، دون توضيح الأسباب.

ودوّن النائب المستقيل ما يلي: « استقالتي كانت وفاءً لمن انتخبني، وسأبقى ابن هذا المسار الذي آمنتُ به ومازلت، وسأدافع عن بلدتي ووطني من أي مكان يختاره لي القدر ».

وأضاف الشعباني: « حين ترشحت لم يكن في نيتي سعي وراء منصب، ولا البحث عن شهرة أو مكاسب شخصية، بل كانت انطلاقتي من إيمان عميق أن مقعد النائب ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لخدمة الناس وتحقيق المصلحة العامة… بذلت ما في وسعي، اجتهدت أن أكون صوتًا صادقًا وأمينًا لكل من وضعوا فيّ ثقتهم. فإن وفقت فذلك بفضل الله، وإن قصرت فليعذرني من خاب أمله، ويعلم أنني لم أبخل يومًا بجهدٍ أو وقت.

واليوم، وبعد مسيرة مليئة بالتحديات والعبر، أترك المجال لغيري، عسى أن يكون الأقدر على مواصلة المسير. »

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