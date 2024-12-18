النّفطي يؤكّد لدى استقباله مبعوث أوكرانيا للشرق الأوسط وإفريقيا دعم تونس للمبادرات الأممية لإحلال السّلام

استقبل محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، مكسيم صبح، المبعوث الخاص لأوكرانيا للشرق الأوسط وإفريقيا، الذي يزور تونس في إطار جولته المغاربية.

وخلال اللقاء، استعرض المسؤول الأوكراني مختلف بنود خطّة السلام التي تقترحها أوكرانيا لوضع حدّ للصراع في المنطقة.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أن تونس تدعم المبادرات الأممية من أجل إحلال الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، والتي ترتكز بالأساس على الشرعية الدولية والحوار بين جميع الأطراف المتنازعة.

كما تمّ التطرق إلى القضية الفلسطينية العادلة والاعتداءات التي يتعرّض إليها الشعب الفلسطيني الشقيق، بالإضافة إلى الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

ومثل هذا اللقاء كذلك مناسبة تم خلالها استعراض مختلف ميادين التعاون بين تونس وأوكرانيا وسبل تعزيزها، لا سيّما في المجالين الاقتصادي والجامعي.

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