الهجرة غير النظامية أبرز محاور لقاء وزير الداخلية بالسفير الايطالي

استقبل وزير الدّاخلية كمال الفقـي اليوم 26 مارس 2024 بمقرّ الوزارة السفير الجديد لإيطاليا بتونس أليسندرو بروناس Alessandro PRUNAS وذلك بطلب منهُ.

وكان اللقاء مُناسبة لتبادل الآراء بشأن واقع وآفاق التّعاون وبرامج الشراكة التي تربط وزارتي داخليّة البلدين، كما تمّ استعراض مجهُودات الطرفين في مُكافحة الهجرة غير النظاميّة والتأكيد على ضرُورة تعاون المُنظمات الأمميّة ذات الإختصاص مع البلدين قصد تكثيف عمليّات العودة الطوعيّة للمُهاجرين غير النظاميّين الوافدين على بلادنا إلى بلدانهم الأصليّة.

وقد تمّ التأكيد على الإرادة الصّادقة والعزم الرّاسخ بين الجانبين التونسي والإيطالي للمُضيّ قُدُما على درب توطيد هذه العلاقات والإرتقاء بها إلى أرقى المُستويات بما يعكسُ عُمق وعراقة العلاقات التاريخيّة بين البلدين وخدمة لمصلحة الشعبين الصّديقين.

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