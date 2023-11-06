الهلال الأحمر التّونسي: منحة شهرية لفائدة الطّلبة الفلسطينـيين في تونس

أعلنت سفارة فلسطين بتونس اليوم الاثنين، أن السفير الفلسطيني هائل الفاهوم التقى مع رئيس الهلال الأحمر التونسي عبد اللطيف شابو بمقر الهلال بمقرين بهدف تنسيق الجهود المتعلقة بمتابعة أوضاع الطلبة الفلسطينيين وتوفير امكانيات الدعم المتاحة لتجاوز الصعوبات الناجمة عن انقطاع تمويل غالبيتهم نتيجة العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتقديم الشكر على الدعم الذي تقدمه تونس من خلال الهلال الاحمر التونسي.

و قدمت سفارة دولة فلسطين كشفا بالطلبة الفلسطينيين بتونس خاصة طلبة قطاع غزة الى الهلال الأحمر التونسي الذي قرر تقديم دعم مباشر للطلبة بالتنسيق مع لجنة الطوارئ المعتمدة من سفارة دولة فلسطين بتونس.

وقد تم اعتماد الحساب البنكي الخاص بصندوق الطالب الفلسطيني لتلقي التبرعات الذي تشرف عليه لجنة الطوارئ المشكلة من جميع الأطر الفلسطينية في تونس، المفتوح باسم سفارة دولة فلسطين في البنك العربي لتونس حساب بنكي رقم : 01905032112971996792

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