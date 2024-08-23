الهوية الرقمية على الجوال « ء-هوية » متاحة للطلبة للتسجيل بداية من السنة الجامعية 2024-2025

يمكن للطلبة بداية من السنة الجامعية 2024-2025 اعتماد الهوية الرقمية على الجوال “ء-هوية” كآلية مبسطة وإضافية للولوج والتسجيل الجامعي على الموقع www.inscription.tn، حسب ما أعلنت عنه وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات الاتصال.

كما يمكن استخدام المحفظة الإلكترونية وبطاقة الدفع المرتبطة بالهوية الرقمية “ء-هوية”، إضافة إلى بطاقات الدفع الإلكتروني الأخرى، لخلاص معاليم التسجيل والسكن الجامعي، وتنزيل مبالغ المنح والقروض الجامعية، وكذلك التمتع بالعديد من الخدمات الرقمية الأخرى.

يذكر أنه لطلب الهوية الرقمية “ء-هوية”، يمكن زيارة الموقع www.e-houwiya.tn ولتفعيل المحفظة الإلكترونية وطلب بطاقة الدفع عبر بوابة المواطن www.e-bawaba.tn باستخدام الهوية الرقمية. وتعتبر الهوية الرقمية، المفتاح الموحد والآمن للولوج إلى الخدمات الإلكترونية.

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