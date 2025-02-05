الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي تقر إضرابا يوم 26 فيفري

اخر تحديث : 05/02/2025
من قبل | نشرت في : تونس,ثقافة و إعلام

التعليم الثانوي

أقرت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي في اجتماعها الثلاثاء 04 فيفري 2025، تنفيذ إضراب يوم 26 فيفري الجاري على خلفية ما اعتبرته تعنت سلطة الإشراف في تلبية مطالب الأساتذة .
وأبرز الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي في تصريح للإذاعة الوطنية أن من بين مطالب أساتذة التعليم الثانوي مجابهة ظاهرة العنف في المؤسسات التربوية وسن قانون يجرم الاعتداء على الأسرة التربوية، مع مطالبة المربين بصرف المستحقات المالية المتخلدة.


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