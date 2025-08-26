الهيئة الوطنية للمحامين تتلقى 9 ترشحات للعمادة و42 ترشحا لمجلس الهيئة

أعلن عميد المحامين حاتم المزيو، أن الهيئة الوطنية للمحامين تلقت 9 ترشحات لخطة عميد المحامين من بينهم امرأة واحدة.

وستجرى انتخابات عمادة المحامين ومجلس الهيئة خلال المؤتمر المهني يومي 12 و 13 سبتمبر القادم بمدينة الثقافة وفق ما جاء في الاستدعاء الخاص بالجلسة العامة الاعتيادية و الانتخابية الموجه إلى المحامين يوم 7 أوت الجاري.

وأكد المزيو في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء 26 أوت 2025، أن عدد الترشحات لعضوية مجلس هيئة الوطنية للمحامين بلغ 42 مطلب ترشح مبينا أنه سيتم البتّ في هذه الترشحات والنظر في مدة استجابتها للشروط التي نص عليها مرسوم المحاماة في أقرب الاجال.

وستنعقد الجلسة العامة العادية يوم 12 -09-2025 على الساعة 15.00، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني تنعقد صحيحة على الساعة الرابعة بعد الزوال مهما كان عدد الحضور وذلك بمدينة الثقافة شارع محمد الخامس تونس.

وسيتم خلال الجلسة، تلاوة التقرير الأدبي للهيئة الوطنية للمحامين للسنة القضائية 2025/2024 وتلاوة التقرير المالي للهيئة الوطنية للمحامين للسنة القضائية 2025/2024 والمناقشة والمصادقة وعرض تقرير النشاط الإداري والمالي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين لسنة 2020 بغرض المصادقة عليه.

أما الجلسة العامة العادية الانتخابية فستنعقد يوم 13-09-2025 بمدينة الثقافة سيتم خلالها انتخاب العميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بداية من الساعة 08.00.

وأفاد العميد في تصريح إعلامي سابق أن جميع المحامين المباشرين يحق لهم حضور الجلسة العامة العادية والتصويت مع استثناء المحامين المتقاعدين والشرفيين من .التصويت، وقدر العدد الجملي للمؤتمرين بقرابة 9 آلاف مؤتمر

