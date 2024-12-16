الوزير الأسبق نزار يعيش: قدّمنا 3 مقترحات عملية تدفع لمزيد التعارف بين الشعوب



تقدّم وزير المالية الأسبق في كلمة له خلال المؤتمر الدولي لشبكات البحث والتعليم eAGE24 الذي انعقد بالعاصمة تحت شعار « نحو تعزيز التعاون العلمي والتقني على مستوى العالم » حضره علماء وأكاديميين وأساتذة من 42 دولة، بـ 3 مقترحات عملية بمثابة 3 بذرات قد تلقى مناخا ملائما و تربة طيبة لتثمر، يتمثل المقترح الأول في مجال نشر العلم وإستثماره بين أبنائنا باستعمال التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي السيادي، أما المقترح الثاني في مجال مراقبة الخوارزميات التي تتحكم فينا و في أفكارنا و كل ما يدور في العالم الإفتراضي.

ويختص المقترح الثالث في مجال المال والاقتصاد و المراقبة و التصدي لكل من لا يحترم حقوقنا و مكاسبنا.

وأبرز الوزير بأن كل المقترحات مبنية على الإحترام التام للقوانين الدولية و حقوق الإنسان و تدفع لمزيد التعارف بين الشعوب.

وشدد الوزير على أنه لا يُمكن البناء والإصلاح بالتّشتت فذلك لا يكون إلا بالعلم.

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