وزير المالية الأسبق السيد نزار يعيش يُؤكّد أهمية الذكاء الاصطناعي في عالمنا اليوم

أكد وزير المالية الأسبق محمد نزار يعيش في كلمة أدلى بها خلال فعاليات « جولة الخوارزمي » التي التأمت مؤخرا، بمدينة العلوم بتونس وتُعنى بالتطور الحاصل في « تكنولوجيا المعلومات والذكاء الإصطناعي » ، أهمية الذكاء الاصطناعي في عالمنا اليوم، حيث ارتفع حجم سوق الاستثمار به في العالم.

واعتبر الوزير أن الذكاء الاصطناعي هو المفتاح فقد غيّر عديد الصناعات والقطاعات فضلا عن مساهمته في زيادة الانتاجية بعديد المؤسسات ودوره في تحسين الأمن والدفاع وحماية البيانات.

وأكد الوزير على أهمية تاريخ تونس وعراقة بلادنا وإستراتيجية موقعها الجغرافي، مشيرا إلى عدد من المواقع الأثرية في تونس على غرار الموقع الأثري بقرطاج وعمقه التاريخي والمعماري والحضاري مع تطور كبير للأدوات المستعملة لتشييده في إبداع وابتكار متناهٍ فهو جزء من جذورنا، بالإضافة إلى جامعة الزيتونة وهي من أقدم الجامعات في العالم، مشيرا إلى العلامة ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع عبر دراسته النظام المعقد للمجتمع.

وأبرز الوزير بأن الذكاء الاصطناعي يتجه أكثر فأكثر نحو ما نسميه السلوك البشري الطبيعي، لأن زمن الاستجابة أصبح أقرب إلى سلوك الإنسان، فضلا عن توفر المزيد من أنظمة الذكاء الاصطناعي، أصغر حجماً، أقل تعقيداً، أقل استهلاكاً للطاقة، ولا نحتاج بالضرورة إلى اتصال دائم أو عرض نطاق ترددي عالٍ أو إلى العمل في الزمن الحقيقي.

وفي الآن ذاته، شدد الوزير على ضرورة ألا نركز فقط على القيمة المضافة والأثر المذهل والإيجابي للذكاء الاصطناعي، بل يجب أن نكون على دراية تامة بالجانب السلبي له، وهذا الجانب يتمثل بالتأكيد في وجود مخاطر على الحكومات، والإدارات، والأعمال، والشركات الناشئة، والعائلات، والطلاب، والشباب، وعلى الصحة النفسية، حيث ينبغي أن يضمن أي تنظيم مُعدّ أننا نتحكم في المخاطر التي تنجرّ عن الذكاء الاصطناعي.

كما ذكّر الوزير بمشروع « علم » وهي مكتبة رقمية افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي السيادي أطلقتها مهارات تونسية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي، تتوفر بثلاث لغات وهي العربية والفرنسية والانقليزية، وهي تضم نحو مليون كتاب وتحت إشراف كامل للأساتذة التونسيين ويمكن الولوج إليها مجانا ودون الحاجة إلى ربط بشبكة الأنترنات .

وختم الوزير بالقول: « المواهب هي ذهبنا.. بناء فكرة « جمهورية المواهب » هو طريقنا. لا نملك معادن وفيرة أو نفطاً كثيراً، لكن لدينا أدمغتنا، سواء هنا أو بين الـ1.8 مليون تونسي في الخارج، منهم 1.3 مليون من خريجي التعليم العالي.لهذا يجب أن نواصل العمل معاً كتونسيين لبناء جمهورية المواهب، مع الالتزام بقيمنا وتاريخنا » .

يُشار إلى أن الباحث العالمي جاك دونغارا كان من بين الحاضرين في فعاليات « جولة الخوارزمي » التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالتقنيات الحديثة وتطوير البحث العلمي في المنطقة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الباحثين والخبراء الدوليين.

