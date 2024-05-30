الوزير الأول الصيني يُؤكّد استعداد بلاده للاستثمار في تونس

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الخميس 30 ماي 2024 بييكين، بـ Li Qiang، الوزير الأول بجمهورية الصين الشعبية.

وتناول هذا اللقاء علاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية والسبل الكفيلة بمزيد تعزيزها وتنويعها خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وفي هذا الإطار، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لروابط الصداقة والشراكة التي تجمعهما منذ بداية السنوات الستين من القرن الماضي وعن عزمهما المشترك على مزيد دعم هذه العلاقات وتوسيعها.

وأكد رئيس الدولة على أن تونس تتقاسم مع الصين عديد المبادئ والمثل وهي حريصة على تكثيف العمل المشترك والتنسيق من أجل استشراف فرص تعاون جديدة بين البلدين وإطلاق مشاريع وشراكات استراتيجية في أقرب الآجال في قطاعات ذات أولوية قصوى من بينها الصحة والنقل الحديدي والجوي والبنية التحتية إلى جانب السياحة والمنشآت الرياضية.

ومن جانبه، رحب الوزير الأول الصيني بزيارة رئيس الجمهورية إلى بيكين وجدد التأكيد على استعداد بلاده لترجمة الصداقة التاريخية مع تونس إلى فرص تعاون جديدة في إطار ثنائي أو ضمن مختلف المبادرات التي أطلقتها الصين وذلك خاصة عبر مواصلة تنفيذ مشاريع تنموية وتشجيع المؤسسات الصينية على الاستثمار في تونس ونقل الخبرة والتجربة، هذا فضلا عن تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الصادرات التونسية نحو السوق الصينية وفتح خط جوي مباشر بين البلدين ومزيد تشجيع السياح الصينيين على اختيار الوجهة السياحية التونسية ومواصلة التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والتعليم العالي والصحة والشباب.

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