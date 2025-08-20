الوزير الأول الكاميروني يُعبّر عن رغبته في تدعيم التعاون مع تونس اقتصاديا وتجاريا وماليا

التقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الأربعاء 20 أوت 2025 بمدينة يوكوهاما اليابانية، بالوزير الأول الكامروني « جوزيف ديون نغوت » (Joseph Dion Ngute).

وتم خلال هذا اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كما تمت مناقشة آفاق هذا التعاون الواعد.

ونوّهت رئيسة الحكومة بالديناميكية التي تشهدها العلاقات بين تونس والكامرون وكثافة تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين التونسيين والكاميرونيين، مؤكدة على أهمية تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الحادية عشر للجنة المختلطة الكبرى التونسية الكامرونية التي تم عقدها في ياوندي في أفريل الماضي.

وعبّرت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة عن رغبة تونس في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مذكّرة في هذا الإطار بافتتاح تونس لممثلية تجارية في دوالا منذ عام 2017، مما أعطى دفعة جديدة للتبادل التجاري بين البلدين، خاصة بعد تقدم المحادثات بشأن إطلاق الخط الجوي المباشر الرابط بين تونس و »دوالا » بالكاميرون في أفضل الآجال.

من جهته، نوّه الوزير الأول الكامروني جوزيف ديون نغوت، بتطور ونجاح العلاقات التونسية الكاميرونية، معبّرا عن رغبته في مزيد تدعيمها خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري وأيضا في القطاع المالي ومزيد تبادل الخبرات خاصة في مجالات البناء والأشغال العامة والرقمنة و السياحة الصحية و صناعة الأدوية والتعليم العالي، مثمنا تواجد عديد المقاولات و مكاتب الدراسات التونسية الناشطة في قطاع البناء والبنية التحتية بالكامرون.

