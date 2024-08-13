الوزير السابق المنصف بلعيد في ذمة الله

توفي صباح اليوم الثلاثاء 13 أوت 2024، السياسي والوزير السابق المنصف بلعيد.

وعُين الراحل المنصف بلعيد في 27 جويلية 1988 في منصب وزير الصناعة والتجارة في حكومة الهادي البكوش، وتغير اسم الوزارة في 11 أفريل 1989لتُصبح وزارة الاقتصاد الوطني، وبقي على رأسها في حكومة حامد القروي حتى 3 مارس 1990 .

وستُقام الجنازة غدا الأربعاء بمقبرة قرية قمرت إثر صلاة الظهر.

رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان .

« إنّا لله وإنّا إليه راجعون ».

كلمات البحث :المنصف بلعيد;وزير