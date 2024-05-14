الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ترفع عقوباتها عن تونس

قررت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات رفع العقوبة عن تونس بمفعول فوري، بعد التأكّد من مطابقة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات للمعايير الدولية بحسب بلاغ أصدرته مساء اليوم وزارة الشباب والرياضة .

وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات اصدرت يوم 30 افريل الماضي عقوبات على الرياضة التونسية بسبب عدم امتثال الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات لتوصياتها في علاقة بالتطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نصوصها القانونية. وتم بتاريخ 2 ماي الجاري نشر الامر المتعلق بضبط التنظيم الاداري والمالي للوكالة الوطنية للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية متضمنا التنقيحات التي كانت طالبت بها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في علاقة باستكمال المطابقة التامّة مع المعايير الدولية.

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