الولايات المتحدة تمنح 76.5 مليون دينار لدعم قطاع التمور بتونس

أعلنت السفارة الأمريكية في تونس في بلاغ لها اليوم الاثنين، نيابة عن وزارة الفلاحة الأمريكية، عن تخصيص برنامج الغذاء من أجل التقدم 76.5 مليون دينار (24.85 مليون دولار) لدعم قطاع التمور التونسي. ويهدف هذا البرنامج الذي يمتد لخمس سنوات إلى الرفع من إنتاج التمور بشكل كبير وتعزيز أنظمة الفلاحة التقليدية بالواحات.

وستقوم بتنفيذ المشروع منظمة شركاء الأمريكيتين، وهي منظمة أمريكية غير ربحية راكمت خبرات 60 عامًا في تنفيذ برامج الفلاحة والأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، بالشراكة مع الفلاحين التونسيين ووزارة الفلاحة التونسية والمجتمع المدني.

ستتضمن الأنشطة الرئيسية التكوين وتقديم منح لتحسين التصرف في المياه وطرق الري، وتعزيز كفاءة العمال، وتطوير فرص للتصدير نحو جميع أنحاء العالم، ومن ذلك السوق الأمريكية.

وفي معرض حديثه عن هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته ملايين الدولارات من قبل وزارة الفلاحة الأمريكية، علق السفير جوي هود قائلاً: « ما انفكت تونس تثير إعجاب المستهلكين عبر العالم بجودة منتجاتها الفلاحية. ولذلك، تعتز حكومة الولايات المتحدة بمواصلة الشراكة مع الفلاحين التونسيين لجلب المزيد من منتجاتهم إلى الأسواق الأمريكية. لا يزال زيت الزيتون التونسي المعبأ محط ثناء كبير في الولايات المتحدة، وتحظى التمور التونسية بنفس القدر من الطلب والإقبال. ومع هذا الدعم الأمريكي المتزايد، أنا على يقين من أننا سنشهد تزايد صادرات التمور التونسية لينعم بها المستهلكون حول العالم » .

وشددت السفارة على أن هذه المبادرة خطوة مهمة في معاضدة جهود تونس نحو تعزيز القدرة على التكيف والصمود في القطاع الفلاحي ودفع نمو الأسواق، مما يعود بالنفع على الفلاحين والمنتجين في قطاع التمور. وهي واحدة من جهود المساعدة العديدة التي تبذلها السفارة الأمريكية لدعم التنمية الاقتصادية وتوسيع نطاق التجارة بين الولايات المتحدة وتونس.

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