الولايات المتحدة تُسلّم تونس نظاما متطورا وفريدا من نوعه للكشف عن الإشعاعات في ميناء رادس

شارك سفير الولايات المتحدة لدى تونس، بيل بزّي، يوم 24 جوان 2026 في تدشين نظام متطوّر للكشف عن الإشعاعات يُعدّ الأول من نوعه ومن الجيل الجديد، وذلك بميناء رادس، بحضور المدير العام للديوانة التونسية، محمد الهادي سافر، والمدير العام للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيات النووية، هيثم الصغير، إلى جانب مدير ميناء رادس كريم نويرة، مما يبرز الشراكة المتينة والدائمة بين الولايات المتحدة والجمهورية التونسية لتعزيز الأمن العالمي وحماية البلدين من تهديد أسلحة الدمار الشامل.

وتوفر التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة للسلطات التونسية السرعة والدقة اللازمتين للكشف عن أي نقل غير مشروع للمواد المشعة والنووية والتحقيق فيه، مما يحمي التجارة والمبادلات والمصالح الأمنية الوطنية لكلا البلدين. و تم توفير النظام وتركيبه من قبل مكتب كشف وردع التهريب النووي التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، بشراكة وثيقة مع المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية في تونس، الذي قدم خبراته ودعمه الفني الأساسي لإنجاح المشروع.

وصرّح السفير بزي قائلا: « لا يرمز حفل اليوم فقط إلى نقل المعدات، بل هو تعبير ملموس عن التزام بلادنا المشترك بمهمة مكافحة تهريب الأسلحة النووية. ولا يمكن مواجهة التهديد الذي تشكله المواد النووية والإشعاعية بمفردنا- ويُجسّر هذا التعاون المسافة بين حدودنا وهدفنا المشترك في السلامة العالمية » .

وأكد السفير أنه رغم أن التكنولوجيا تمثل علامة فارقة مهمة، إلا أن فعاليتها تعتمد في النهاية على كفاءة والتزام المهنيين الذين يديرونها. ويتمتع أعوان الصف الأول في تونس بالمهنية والخبرة اللازمتين لدمج هذا النظام بسلاسة ضمن مهامهم الأمنية المختلفة.

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