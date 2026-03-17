اليوم: أمطار أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشرقية

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال ومحليا بالوسط وتكون مؤقتا رعدية و أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشرقية مع تساقط محلي للبرد.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل وبالوسط والمرتفعات لتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات وقوية نسبيا ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب إلى محليا هائج بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 13 و 18 درجة بالشمال والسواحل الشرقية وفي حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 19 و 25 درجة ببقية الجهات.

