اليوم: أمطار بالشمال مع رياح قوية تصل إلى 100 كلم/س

يكون طقس اليوم الخميس، أحيانا كثيف السحب بالشمال مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية و تكون محليا غزيرة بأقصى الشمال الغربي و سحب عابرة ببقية الجهات.
تكون الريح من القطاع الغربي قوية بأغلب الجهات حيث تتراوح سرعتها القصوى بين 60 و 80 كلم/س و تكون قوية جدا تصل مؤقتا 100 كلم/س خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية و المرتفعات و تكون مثيرة للرمال و الأتربة بالجنوب مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، أما البحر شديد الهيجان إلى عنيف بالشمال و شديد الإضطراب فهائج ببقية السواحل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 15 و 20 درجة بالشمال و المرتفعات الغربية و بين 21 و 25 درجة ببقية المناطق و تصل محليا 27 درجة بالجنوب.
