اليوم: أمطار بالمناطق الساحلية الشمالية

يكون طقس اليوم الاثنين، أحيانا كثيف السحب بالشمال مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية وسحب عابرة ببقية الجهات.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالمرتفعات و بالجنوب حيث تكون مثيرة للرمال و الأتربة وتصل إلى 60 كم/س في شكل هبات و ومعتدلة ببقية المناطق، أما البحر هائج بالشمال ومضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 11 و 16 درجة بالشمال و المرتفعات الغربية وبين 16 و 20 درجة ببقية الجهات.

