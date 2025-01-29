اليوم: أمطار رعدية مع رياح قوية

يكون طقس اليوم الأربعاء، أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب وتكون محليا غزيرة بأقصى الشمال الغربي.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 15 و 20 درجة و تكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.

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