اليوم: أمطار رعدية وثلوج والحرارة في انخفاض ملحوظ

يتميز طقس اليوم الاثنين، بأمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال و محليا بالوسط وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية و بكميات هامة خاصة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط البرد بأماكن محدودة و تساقط الثلوج أثناء الليل بالمناطق الغربية التي يتجاوز ارتفاعها 800 مترا .

تكون الرياح من القطاع الغربي قوية فقوية جدّا قرب السواحل وقوية نسبيا فقوية داخل البلاد مع دواوير رملية محلية بالجنوب الشرقي، أما البحر هائج فشديد الهيجان إلى محليا عنيف بالشمال وشديد الاضطراب فمحليا هائج ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض ملحوظ بالشمال والوسط حيث تتراوح القصوى بين 09 و 14 درجة وتكون في حدود 06 درجات بالمرتفعات الغربية وفي استقرار بالجنوب حيث تتراوح بين 14 و 18 درجة.

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