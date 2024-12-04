اليوم: أمطار رعدية وغزيرة بعدد من المناطق

يكون طقس اليوم الأربعاء، مغشى بسحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشمالية مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية وتكون محليا غزيرة ثم تشمل تدريجيا بعد الظهر بقية مناطق الشمال والوسط ومحليا الجنوب أثناء الليل مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات ثم تتقوى أثناء الليل بأغلب المناطق وتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات ومع السحب الرعدية، أما البحر مضطرب بخليج قابس ومتموج ببقية السواحل ثم عامة شديد الإضطراب ليلا.

تتراوح الحرارة القصوى بين 14 و 18 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وبالمرتفعات الغربية وبين 19 و 24 درجة ببقية الجهات.

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