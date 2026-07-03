اليوم: أمطار غزيرة بالمناطق الساحلية مع رياح قوية

يكون طقس اليوم الجمعة، مغيما جزئيا بأغلب المناطق فأحيانا كثيف السحب بالشمال مع أمطار مؤقتا رعدية وتكون محليا غزيرة بالمناطق الساحلية ثم تشمل بعد الظهر وبفاعلية أقل جهات الوسط الشرقي.

تكون الريح شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فقوية بالشمال ومحليا الوسط ومعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى أثناء الليل بالجنوب الغربي حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة، أما البحر شديد الاضطراب بالشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمضطرب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 27 و 32 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات وتصل الى 41 درجة بأقصى الجنوب.

كلمات البحث :أمطار;رياح;طقس;مناطق ساحلية