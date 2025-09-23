اليوم: أمطار غزيرة بعد الظهر ورياح ستتجاوز مؤقتا 80 كلم/س

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب عابرة تتكاثف تدريجيا مع أمطار بالشمال والوسط ومحليا الجنوب وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بعد الظهر مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بخليج قابس وتتجاوز مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات ومع السحب الرعدية، أما البحر عامة متموج فتدريجيا مضطرب بخليج قابس آخر النهار.

تتراوح الحرارة القصوى بين 26 و 32 درجة بالشمال والوسط و بين 33 و 37 درجة بالجنوب.

