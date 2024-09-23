اليوم: أمطار غزيرة متوقعة بـ7 ولايات

يكون طقس اليوم الاثنين، مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب وتكون محليا غزيرة بولايات نابل وزغوان وسوسة والمنستير والمهدية والقيروان وصفاقس مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الغربي عامة ضعيفة فمعتدلة وتتجاوز 80 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الإضطراب إلى مضطرب بالشمال.

تتراوح الحرارة القصوى بين 22 و 27 درجة بالشمال و الوسط و بين 28 و 34 درجة بالجنوب.

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