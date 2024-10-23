اليوم: أمطار غزيرة مع رياح تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار بالجهات الشرقية للبلاد وتكون محليا غزيرة هذا الصباح بالوطن القبلي وبجهتي الساحل و صفاقس .

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالجنوب و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س أثناء السحب الرعدية، أما البحر متموج فقليل الاضطراب بالشمال ومضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 22 و 27 درجة و تكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 31 درجة بأقصى الجنوب.

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