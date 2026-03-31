اليوم: أمطار غزيرة مع رياح تصل سرعتها إلى 90 كلم/س والحرارة في انخفاض

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط وتكون أحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية مع تساقط البرد بأماكن محدودة و سحب عابرة ببقية المناطق مع تساقط بعض الثلوج بالمناطق الجبلية للشمال والوسط أثناء الليل.

تكون الريح شمالية غربية قوية بأغلب الجهات وتكون مؤقتا قوية جدا قرب السواحل وبالمرتفعات حيث تصل سرعتها مؤقتا 90 كلم/س في شكل هبات، أما البحر شديد الهيجان بالشمال و شديد الاضطراب إلى محليا هائج ببقية السواحل.

الحرارة في انخفاض حيث تتراوح القصوى بين 10 و 14 درجة بالشمال ولا تتجاوز 08 درجات بالمرتفعات و بين 15 و 21 ببقية المناطق و تصل إلى 23 درجة بالجنوب الغربي .

كلمات البحث :أمطار;حرارة;رياح;طقس