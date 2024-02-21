اليوم: أمطار غزيرة مع رياح قوية نسبيا

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالشمال والمناطق الشرقية للوسط والجنوب مع أمطار متفرقة و تكون مؤقتا رعدية و أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشرقية و بالمرتفعات ومعتدلة فضعيفة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب بالشمال و مضطرب فشديد الإضطراب بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 15 و 21 درجة و تكون في حدود 12 درجة بالمرتفعات الغربية.

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