اليوم: أمطار غزيرة مع رياح قوية والحرارة في انخفاض

يتواصل اليوم الثلاثاء، نزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال والوسط الشرقي و محليا الجنوب الشرقي بما في ذلك جهة صفاقس مع تساقط البرد .

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال و الوسط و من القطاع الغربي بالجنوب قوية إلى قوية جدا قرب السواحل و أثناء ظهور السحب الرعدية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتقوى نسبيا بالجنوب بعد الظهر، أما البحر شديد الهيجان الى عنيف بالشمال.

الحرارة في انخفاض وتتراوح القصوى بين 06 و 10 درجات بالمناطق الغربية للشمال و الوسط و بين 11 و 15 درجة ببقية المناطق.

