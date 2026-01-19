اليوم: أمطار غزيرة والحرارة في ارتفاع

يكون طقس اليوم الاثنين، كثيف السحب بأغلب المناطق مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ثم تشمل محليا الوسط و الجنوب وتكون أحيانا غزيرة وبكميات هامة خاصة بالشمال الشرقي ومحليا جهة الساحل مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية فقوية جدا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى لتتجاوز 80 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر هائج فشديد الهيجان الى محليا عنيف بخليجي تونس والحمامات.

الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 11 و 16 درجة بالشمال والمناطق الغربية و بين 16 و 20 درجة ببقية الجهات.

