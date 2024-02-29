اليوم: أمطار غزيرة والحرارة في انخفاض

يكون طقس اليوم الخميس، أحيانا كثيف السحب مع أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الغربية ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية للوسط و الجنوب بعد الظهر وتساقط البرد بأماكن محدودة مع تساقط بعض الثلوج بالوسط الغربي.

تكون الرياح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل الشرقية و المرتفعات و بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات، أما البحر متموج بالشمال و شديد الاضطراب ببقية السواحل إلى هائج بخليج قابس.

الحرارة في انخفاض حيث تتراوح القصوى عامة بين 10 و 17 درجة وتكون في حدود 07 درجات بالمرتفعات الغربية.

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