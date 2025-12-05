اليوم: أمطار غزيرة والحرارة في انخفاض

سيشهد طقس اليوم الجمعة، سحبًا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال و محليا الوسط وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالمناطق الساحلية الشمالية مع تساقط البرد بأماكن محدودة و طقس مغيم ببقية المناطق.
تكون الريح شمالية غربية قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل و بالمرتفعات و بالجنوب حيث تثير محليا الأتربة و الرمال و تكون معتدلة ببقية المناطق كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء السحب الرعدية، أما البحر هائج بالشمال و مضطرب فشديد الاضطراب ببقية السواحل.
الحرارة في انخفاض طفيف و تتراوح القصوى عامة بين 13 و 18 درجة و تكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات.
