اليوم: أمطار غزيرة وبكميات هامة بهذه الجهات

يتميز طقس اليوم الثلاثاء، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب وتكون أحيانا غزيرة ومحليا بكميات هامة خاصة بأقصى الشمال الغربي وجهتي الوطن القبلي والساحل وولايتي صفاقس والقيروان مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح شمالية غربية قوية نسبيا فقوية قرب السواحل ومعتدلة داخل البلاد ثم تتقوى بعد الظهر بالمرتفعات وبالجنوب الغربي وتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات ومع السحب الرعدية، أما البحر متموج فتدريجيا هائج إلى شديد الإضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى بين 15 و 20 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 11 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 20 و 26 درجة بالجنوب.

