اليوم: أمطار مؤقتا رعدية بالشمال والحرارة في استقرار

يتميز طقس اليوم الجمعة، بأمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الشرقية في الصباح وتكون غزيرة بالشمال الشرقي ومحليا جهة الساحل ثم سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف آخر النهار وأثناء الليل بمناطق الشمال مع أمطار متفرقة.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق كما تتقوى أثناء السحب الرعدية، أما البحر شديد الاضطراب فمضطرب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل.

الحرارة في استقرار وتتراوح القصوى عامة بين 20 و 25 درجة وفي حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس