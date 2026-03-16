اليوم: أمطار مؤقتا رعدية مع رياح قوية

يكون طقس اليوم الاثنين، كثيف السحب بأغلب المناطق مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الغربية ثم تشمل آخر النهار وأثناء الليل المناطق الشرقية وتكون غزيرة خاصة بجهة الشمال الغربي مع تساقط محلي للبرد.

تكون الريح شمالية غربية قوية فقوية جدا قرب السواحل والمرتفعات وقوية نسبيا ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب فهائج.

الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى عامة بين 15 و 20 درجة وفي حدود 12 درجة بالمرتفعات.

