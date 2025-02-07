اليوم: أمطار مؤقتا غزيرة

يكون طقس اليوم الجمعة، مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار بالجنوب ثم تشمل تدريجيا مناطق الوسط والشمال وتكون مؤقتا رعدية وغزيرة وبكميات محليا هامة بالجهات الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي ثم تتجه من القطاع الغربي بالجنوب قوية نسبيا فقوية قرب السواحل الشرقية ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية المناطق.

- البحر قليل الاضطراب إلى متموج بالشمال ومتموج فشديد الاضطراب إلى محليا هائج ببقية السواحل.

- تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 11 و 17 درجة و تكون في حدود 05 درجات بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 20 درجة بأقصى الجنوب.

كلمات البحث :أمطار;طقس