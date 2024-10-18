اليوم: أمطار مؤقتا غزيرة والحرارة في انخفاض

يكون طقس اليوم الجمعة، مغشى بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة في الصباح بالمناطق الساحلية للشمال والوسط ثم ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بأمطار مؤقتا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية آخر النهار وأثناء الليل.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل الشرقية ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر متموج بالشمال وشديد الاضطراب إلى هائج بالسواحل الشرقية.

الحرارة في انخفاض و تتراوح القصوى بين 19 و 24 درجة بالشمال والوسط و تكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 25 و 30 درجة بالجنوب.

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