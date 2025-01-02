اليوم: أمطار متفرقة بأغلب الجهات والحرارة في انخفاض



يتميز طقس اليوم الخميس، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بأغلب الجهات وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالوسط والشمال الشرقي ثم لاحقا بالجنوب أثناء الليل.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب مع دواوير رملية محلية بالجنوب الغربي وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية وقليل الإضطراب فمتموج بالشمال.

الحرارة في تراجع طفيف حيث تتراوح القصوى عامة بين 12 و 18 درجة وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.

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