اليوم: أمطار متفرقة بالشمال مع رياح قوية

يتميز طقس اليوم الجمعة، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالشمال ثم تشمل محليا الوسط بعد الظهر وتكون مؤقتا رعدية بأقصى الشمال الغربي وسحب عابرة ببقية المناطق.

تكون الريح شمالية غربية قوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة إلى قوية نسبيا ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب إلى مضطرب بالسواحل الشرقية.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 12 و 17 درجة بالشمال و الوسط الغربي وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات وبين 18 و 22 درجة ببقية المناطق.

