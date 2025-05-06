اليوم: أمطار متفرقة بالشمال والوسط

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب بخليج قابس و متموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 21 و 28 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب.

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