اليوم: أمطار متفرقة بالشّمال والوسط والحرارة في ارتفاع

يكون طقس اليوم الأربعاء، مغيما جزئيا فأحيانا كثيف السحب بالشمال و الوسط مع أمطار متفرقة و تكون مؤقتا رعدية بأقصى الشمال الغربي.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل والمرتفعات ومحليا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر هائج بالشمال ومضطرب إلى شديد الاضطراب ببقية السواحل.

ستُسجّل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا و تتراوح القصوى بين 14 و 19 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية و بين 20 و 25 درجة ببقية المناطق كما تصل 27 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس