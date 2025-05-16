اليوم: أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية

يكون طقس اليوم الجمعة، مغيما جزئيا إلى أحيانا كثيف السحب بأغلب الجهات مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية.

تكون الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية و بالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر مضطرب بخليج قابس و شديد الاضطراب فمحليا هائج ببقية السواحل.

الحرارة في ارتفاع طفيف و تتراوح القصوى عموما بين 21 و 26 درجة و تكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 29 درجة بأقصى الجنوب.

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