اليوم: أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية في الصباح

يتميز طقس اليوم الاثنين، بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية الشمالية في الصباح ثم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد.

تكون الريح تتواصل من القطاع الغربي قوية نسبيا قرب السواحل و بالمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، أما البحر شديد الاضطراب بمنطقة سرات ومضطرب إلى متموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 17 و 21 درجة بالشمال والوسط الغربي وبين 22 و 25 درجة ببقية المناطق.

