اليوم: أمطار متفرقة بالمناطق الغربية ثم تشمل الجهات الشرقية

يكون طقس اليوم السبت، مغيما جزئيا إلى أحيانا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالمناطق الغربية ثم تشمل محليا الجهات الشرقية.

تكون الريح من القطاع الغربي قوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب حيث تثير الرمال و الأتربة وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال و مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب ببقية السواحل .

تتراوح الحرارة القصوى بين 12 و 16 درجة بالشمال والوسط و بين 17 و 22 درجة بالجنوب و تصل إلى 25 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

كلمات البحث :أمطار;الجهات الشرقية;المناطق الغربية